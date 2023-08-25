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Общество

Что важнее для родителей при выборе товаров к школе, выяснили эксперты

26.08.2023 21:53|ПсковКомментариев: 0

Каждому второму российскому родителю рекомендации учителей при выборе товаров к школе важнее цены, показало исследование финансового маркетплейса «Сравни» и Ozon.

«Так, 50% опрошенных при покупке школьных товаров детям отталкиваются только от рекомендаций учителей, а не от цены. Почти треть (26%) не покупает дешевые школьные товары, еще 10% выбирают только известные бренды. Оставшиеся 13%, наоборот, стараются сэкономить и покупать недорогие принадлежности», — показали результаты исследования, в котором приняли участие1200 респондентов.

Рейтинг категорий товаров, на которых родители не станут экономить, выглядит следующим образом: обувь — этот вариант отметили 51% опрошенных, школьная форма — 21% респондентов, канцтовары — 7% участников исследования, портфель, стул и стол, учебники — по 6% опрошенных, пишет агентство «Прайм».

Более чем в 90% случаях родители покупают новую школьную форму для своих детей, выяснили авторы исследования. Только 2% передают ее младшему ребенку от старшего. Столько же шьют форму сами или заказывают ее в ателье. Абсолютное большинство (55%) не покупает форму на вырост. 44% опрошенных, наоборот, рассчитывают, что форма прослужит их ребенку до двух лет.

По мнению родителей, самый востребованный гаджет для школьника – это смартфон (40%). На втором месте по востребованности — ноутбук (27%), на третьем — умные часы (9%). Остальные опрошенные считают, что школьнику нужны планшет или электронная книга (менее 8%). Еще 12% отметили, что школьники не нуждаются в гаджетах для хорошей учебы.

На первое сентября большинство (51%) будет дарить цветы учителям коллективно. Еще четверть (24%) респондентов обычно дарят цветы от себя лично. Пятая часть (20%) не планирует дарить цветы преподавателям вообще. Менее 5% респондентов вместо цветов жертвуют деньги на благотворительность.

Источник: Псковская Лента Новостей
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