Общество

Ночное свечение аэростатов завершает празднование Дня города в Великих Луках. ФОТО

Феерия аэростатов на площади Матросова завершает празднование 857-летия со дня первого упоминания Великих Лук в летописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Праздничные мероприятия начались с традиционного Благовеста. В рамках данного мероприятия прошла церемония награждения жителей, которые внесли весомый вклад в развитие Великих Лук.

Затем все праздничные действия сосредоточили на акватории реки Ловать. Там прошел водный парад Петра I. Успехом у великолучан пользовалась гастрономическая площадка «Великолукская трапеза» в Петровском парке.

За время работы жители и гости города съели тысячу пельменей, 50 литров окрошки, 100 литров ухи, 10 пирогов по 2 кг каждый.

Во всех праздничных мероприятиях участие приняли 13 тысяч человек.