Общество

Семейный фестиваль воздушных змеев провел Молодежный парламент в Пскове

Около сотни воздушных змеев поднялось в небо над Псковом – фестиваль «Высоко в небо», организованный Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, прошел в последнее воскресенье лета на поляне у Кузнецкого моста. Целевая аудитория городского праздника – молодые семьи с детьми, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Председатель Молодежного парламента Екатерина Ломанова рассказала, что идею семейного фестиваля воздушных змеев они привезли из Мурманской области, где летом этого года под эгидой Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходила первая встреча советов молодежных парламентов СЗФО.

«Общаясь с членами молодежных парламентов из других субъектов Северо-Запада, мы обменивались опытом и рассказывали друг другу о реализованных проектах. Услышав о фестивале воздушных змеев, мы подумали, а почему бы и нам не попробовать организовать что-то подобное у себя. Мурманчане были рады поделиться своими наработками. Вот так мы привезли этот фестиваль к нам в регионе», - рассказала предысторию Екатерина Ломанова.

Именно на такой результат – масштабирование успешных локальных проектов на весь Северо-Запад, по словам вице-спикера, куратора Молодёжного парламента Виктора Остренко, рассчитывали парламентарии, создавая условия для межрегионального сотрудничества молодёжных парламентов на площадке ПАСЗР.

«Обмениваясь инициативами и проектными решениями, ребята становятся сильнее. Они отчасти даже конкурируют друг с другом, что мотивирует их на достижение результата. В реализации таких проектов создаются условия для проявления ответственности и организаторских способностей. Фестиваль ориентирован на молодую аудиторию, а воздушный змей – символ стремления к своей цели», - прокомментировал деятельность своих подопечных Виктор Остренко.

Инициативу Молодежного парламента поддержали и на городском уровне – управление культуры оказало всеобъемлющую организационную помощь. Воздушных змеев закупили на средства гранта, который активисты Молодёжного парламента выиграли в городском конкурсе социально значимых проектов «Есть идея».

По задумке организаторов, к участию в фестивале пригласили семьи участников СВО – детям защитников Отечества передали 30 воздушных змеев. «Идея семейного фестиваля замечательная, - прокомментировала инициативу Молодёжного парламента руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова. – Посмотрите, сколько народа пришло. Это прекрасная возможность провести время со своими детьми. Надеюсь, что этот фестиваль станет ежегодным».

Мероприятия продлилось несколько часов, в течение которых участники фестивали смогли пройти семейный квест на девяти локациях, помериться силами в спортивных состязаниях, послушать выступления творческих коллективов и сделать семейную фотографию на память. Завершился городской праздник, организованный Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, массовым запуском воздушных змеев.