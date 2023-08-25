Общество

Какой будет погода в последние дни лета в Псковской области, рассказал синоптик

Комфортная температура и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области на неделе с 28 августа по 3 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем комфортную погоду на этой неделе. Первые три дня очень теплые. Температуры будут повышаться до +22...+27, +24...+29 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы», – рассказала Тала Нещадимова.

Начиная с первого числа, продолжила синоптик, температура понизиться до +20...+23 градусов, это тоже достаточно комфортная температура для первых дней сентября.

«Возможны небольшие кратковременные дожди. Сильные ветры мы пока не прогнозируем, и в целом ожидаем хорошую погоду», – подытожила синоптик.