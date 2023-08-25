Общество

Не уходи! Жители Псковской области делятся в соцсетях снимками даров лета

Лето было в этом году разное: жаркое и холодное, знойное и дождливое. И хоть кому-то не хватило тепла, дарами, судя по фотографиям в социальных сетях, сезон псковичей не обделил. Предлагаем посмотреть на урожаи удивительных размеров, грибные поляны и другие прелести стремительно уходящего лета.

На огороде у семьи Катковых из Псковской области этим летом выросла настоящая царица тыкв. Сейчас ее вес составляет уже 307 кг. Семья - члены клуба тыквоводов-гигантоводов. Участники сообщества выращивают тыквы сорта «Атлантический гигант» и проводят конкурс гигантских тыкв «ТыквыБатл».

«Формировку продолжаю, поливает дождь, изредка я дополняю его. Не удобряла», - рассказала мама семейства Анна Каткова.

Однако огромными тыквами дело в регионе не обошлось. Еще одна псковичка с гордостью демонстрирует в соцсетях фотографию с очень большим огурцом.

Как говорят дачники, в последнее время среди любителей огородных дел стали популярны несколько сортов длинных огурцов, которые отлично вырастают в теплицах. Больше всего в комментариях упоминают сорта «зозулька» и «китайский». Однако многие ценители утверждают, что привычные маленькие хрустящие огурчики все же вкуснее.

Любители помидоров в стороне не остались и к салату из огромного огурца приготовили почти килограммовые помидоры. Таким урожаем похвастался глава Опочецкого района Юрий Ильин. В своем телеграм-канале он опубликовал несколько фото, где, предваряя вопросы читателей, положил один из плодов на весы. Вес плода составил 851 грамм.

Грибники от огородников этим летом не отставали. Например, в лесу под Гдовом обнаружили огромный белый.

«Вот такой гриб нашли сегодня в лесах под Гдовом. Правда, не знаем, что за гриб, но шляпа большая», - написал автор фотографии.

В комментариях подписчики группы отметили, что это «боровик - переросток». Кроме того, они стали обсуждать необходимость срыва таких грибов. В результате пришли к выводу, что ничего страшного, если этот переросший гриб переместится на метр в сторону, спокойно распространит свои споры и сгниет. Вместо того, чтобы гнить на самом пике своей грибницы.

Грибной сезон в Псковской области, в целом, можно считать удачным. Дожди, которые периодически обрушивались на регион, дали плодотворную почву для роста лесных даров. Судя по постам, своим количеством больше всего радовали лисички жителей региона в Гдовском и Печорском районах. Грибы собирали буквально десятками килограммов.

А кому-то за грибами даже в лес ходить не пришлось. На даче у печерянки выросла целая поляна подосиновиков.

«Вот это удобно, ничего не скажешь! Вышел, два гриба собрал на суп и ждешь спокойно, когда остальные подрастут», - восхитился один из комментаторов в городском сообществе любителей грибов в соцсетях.

Черники тоже в лесах было предостаточно. Все, кто хотел, успели вдоволь налакомиться, и на варенье хватило с лихвой.

Дачные сады в этом году тоже радуют хозяев. В социальных сетях жители области постят множество фотографий яблонь, усыпанных плодами. Многие даже предлагают приехать желающим, чтобы собрать яблок для себя.

«Приезжайте за яблоками. Отдам в хорошие руки. Я уже и варенье сделала, и компоты закрыла, а яблок все равно ковер на траве. Не пропадать же такому добру», - написала одна из дачниц в соцсетях.

Вишню и груши тоже собирали ведрами. Зимой, вероятно, большинство псковичей в покупном варенье точно нуждаться не будет.

Многие фото сопровождаются ностальгическими подписями о том, каким хорошим было лето, и сожалениями о том, что оно так быстро прошло. Пока у вас есть возможность, ловите последние летние деньки.

Ксения Журавкова