Общество

Кому нужно установить памятник в Пскове, ответили респонденты ПЛН

Респонденты Псковской Ленты Новостей назвали претендентов на установку памятника в Пскове. В опросе приняли участие 560 человек.

Участникам опроса предлагалось выбрать из 10 вариантов. Среди них: княгиня Ольга, князь Довмонт, Афанасий Ордин-Нащокин, Иосиф Сталин, Сергей Довлатов, Оксана Федорова, Юлия Пересильд, десантное братство, работавшие в условиях пандемии медики и псковские «лютые звери коркодилы».

Наибольшее количество (30,54%) считает, что никому из вышеназванных ставить памятник не нужно. 21,79% опрошенных уверены, что памятник необходим местночтимому святому князю Довмонту, 21,07% - генсеку СССР Иосифу Сталину.

Менее 5% набрали остальные варианты. 1,96% опрошенных безразличны к установке памятника. 0,18% считают, что памятник нужно уставить каждому перечисленному.

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