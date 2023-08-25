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Общество

Десять почтовых отделений модернизируют в Псковской области в 2023 году

28.08.2023 22:22|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почты России» Михаил Волков провели переговоры по проблемным вопросам и перспективам совместной работы. Целью рабочей встречи, которая состоялась 28 августа в Печорах, стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Открывая встречу, Михаил Ведерников поблагодарил Михаила Волкова за оперативный отклик и отработку сигналов. «У нас в Псковской области 6 тысяч населенных пунктов — это второй показатель по стране, и почтовые отделения несут огромную социальную нагрузку. Поэтому любые преобразования должны проходить крайне взвешенно и по согласованию с нами. Там, где сложная ситуация, мы готовы принять целый ряд мер поддержки со стороны правительства области, чтобы снизить темпы оптимизации почтовой структуры», — обозначил губернатор открытость к сотрудничеству и готовность к конструктивной совместной работе.

Гендиректор Почты России Михаил Волков отдельно отметил тот прямой контакт, который установлен между оператором почтовой связи и правительством региона. «Ключевые обращения мы стараемся отрабатывать без волокиты. Несмотря на определенные сложности, мы понимаем особую роль региона и ценим установившееся взаимодействие», — сказал Михаил Волков.

Глава Почты России также назвал основные приоритеты компании в Псковской области: ремонт почтовых отделений и повышение заработной платы. Так, в 2023 году в регионе будет модернизировано 10 почтовых отделений, в том числе три во исполнение поручения президента России. Владимира Путина Вопрос зарплаты Михаил Волков назвал непростым, но при этом отметил: «Индексация заработной платы ведется на постоянной основе». Что касается новых отделений, Почта России рассматривает возможность возведения модульных конструкций. В связи с этим гендиректор компании обратился к правительству области за содействием в подборе земельных участков.

В ходе рабочей встречи вместе со специалистами Михаил Ведерников и Михаил Волков обсудили широкий круг вопросов по организации почтовой службы на селе и достигли ряд договоренностей. По итогам они заключили соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории Псковской области.

Гендиректор Почты России поблагодарил правительство области и лично губернатора Михаила Ведерникова за то внимание, которое уделяется работе почтовых отделений. «Уверен, сообща мы сможем решить задачи, которые стоят перед нами. Мы работаем над тем, чтобы почтовые отделения были комфортными и для клиентов, и для сотрудников, а заработная плата персонала росла. Мы продолжим модернизировать сеть отделений в регионе, в том числе с помощью быстровозводимых конструкций, и будем рады сотрудничать с псковскими производителями», — сказал Михаил Волков.

Губернатор области назвал состоявшиеся переговоры предметными и конструктивными. «Есть понятный, четкий план по открытию новых почтовых отделений. Мы со своей стороны будем всесторонне помогать. Совместно составим список отдаленных отделений почты, где точечно поддержим специалистов. Также готовы содействовать как в части подбора земельных участков, так и ремонта зданий», — прокомментировал Михаил Ведерников.

В Псковской области работают 288 отделений Почты России, 204 из которых расположены в сельской местности. Почтовые отделения являются значимыми объектами социальной инфраструктуры. Здесь доступны почтовые и финансовые услуги: посетители могут отправить и получить письма и посылки, оплатить коммунальные услуги, оформить подписку и купить товары первой необходимости.

Источник: Псковская Лента Новостей
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