Общество

Военно-учебный центр открылся в Пскове

Военно-учебный центр открылся в корпусе Псковского государственного университета на Крестовском шоссе в Пскове 1 сентября, сообщает Telegram-канал правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«Этот день навсегда останется в вашей памяти как начало вашей военной подготовки, - обратился с приветственным словом начальник ВУЦ, подполковник Вадим Беда. - Те знания, которые вы получите здесь, позволят вам в полном объеме реализовать все ваши лучшие качества и раскрыть их для служения своей стране, своей семье, своему городу».

В Военно-учебном центре начнут обучение 36 студентов, набравшие наибольшее количество баллов в рамках проведенных испытаний, сообщает пресс-служба университета.

ПсковГУ стал единственным вузом в России, который будет готовить специалистов для ВДВ – рядовых и младших сержантов. Учебно-материальную базу для военного центра будет предоставлять командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В правительство отметили, что Военно-учебный центр даёт возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу.