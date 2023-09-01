Общество

Псковские школьники и студенты могут бесплатно изучить программирование на курсах проекта «Код будущего»

Старшеклассники и студенты колледжей Псковской области смогут не только сесть за парты своих привычных учебных классов, но и поступить на бесплатные курсы программирования — сделать первый шаг в новой и перспективной области ИТ в сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Школьники Псковской области уже не первый год принимают участие в проекте «Код будущего». Бесплатное обучение стало возможным благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Изначально «Код будущего» был нацелен на школьников 8–11 классов, однако с 2023 года подать заявку могут также студенты колледжей и техникумов. Новый набор стартовал в июле 2023 года, на курсы смогут поступить более 140 тысяч ребят со всей страны.

Всего за 1 месяц на портале Госуслуг уже одобрено более 27 тысяч заявок от ребят со всей России. Начать бесплатное обучение в проекте «Код будущего» школьники 8–11 классов и студенты колледжей и техникумов смогут в начале учебного года.

Для записи доступно более 200 курсов в онлайн и офлайн форматах по востребованным языкам программирования, среди которых Python, Java, C++, C#, 1С, HTML, SQL, JavaScript, Kotlin и другие. Среди направлений — веб-разработка, создание графических интерфейсов и парсеров, тестирование программного обеспечения, программирование беспилотников, разработка игр, приложений, ботов, криптографических алгоритмов и нейронных сетей.

На курсах особое внимание педагоги уделяют практическим знаниям. Ученики работают в команде, разрабатывают приложения, игры, чат-боты, сайты и другие проекты. Углубленные знания и навыки в области программирования, полученные на курсах, пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам и хакатонам, а также помогут определиться с выбором будущей профессии. Успешно пройдя итоговые испытания, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса.

Продолжительность обучения — 144 академических часа: это 4 модуля по 36 академических часов каждый. Программа занятий спланирована таким образом, чтобы обучающимся было комфортно совмещать курсы со школой, колледжем и другими занятиями. Как правило, уроки проходят 2 раза в неделю.

Подать заявку можно до 30 сентября на портале Госуслуг.