Общество

Имя своего первого учителя помнят 97% россиян — опрос

Имя педагога, который встретил их на пороге школы в 1 классе, помнит подавляющее большинство россиян. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (97%) помнит, как зовут их первого учителя. В комментариях множество тёплых воспоминаний: «Добрейшей души женщина!»; «Заботливая, в меру строгая, хорошо объясняла». Лишь 3% опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога, который встретил их в первом классе.

Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу (98% против 96%). Чем выше доход россиян, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов: среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, первую учительницу помнят 96%, а среди тех, чья зарплата превышает 80 тысяч рублей, — 99%.