Общество

Антон Минаков: Основная проблема в Псковской области — демография

Основная проблема в Псковской области — демография. Такое мнение координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Основная проблема в Псковской области — это демография. К моему огромному сожалению, Псковская область считается сейчас вымирающим регионом. Если до этого в среднем у нас была, по моим подсчетам, убыль населения в 5-6 тысяч человек, что само по себе является достаточно серьезной цифрой при населении региона в 600 тысяч, то за последний год Псковская область в населении потеряла 30 тысяч человек. Сейчас, по официальным данным, население области составляет 580 тысяч, хотя по переписи 1926 года в нынешних границах области жили 1678 тысяч человек. Так давайте зададимся вопросом, почему в Псковской области один из самых высоких (если не самый высокий) показатель смертности по России? Почему наша молодежь, оканчивая наши высшие учебные заведения и училища, не стремится остаться в Пскове, в Великих Луках, в других районах области, а старается уехать в Санкт-Петербург и в Москву?» - обозначил проблему Антон Минаков.

Он отметил, что на ситуацию влияет, в частности, географическое положение региона — близость Москвы и Санкт-Петербурга, где на данный момент гораздо больше перспектив и возможностей для молодых людей.

«В случае своей победы на выборах губернатора я сделаю всё, чтобы сохранить население Псковской области, чтобы наша молодежь не стремилась разъезжаться по разным городам России», - подчеркнул Антон Минаков.

По его мнению, для этого нужно решать проблемы в здравоохранении, образовании, понижать тарифы за ЖКУ, уходить от сильной финансовой зависимости региона от федерального центра. Все эти положения, по словам Антона Минакова, отражены в программе ЛДПР, которая охватывает все экономические и социальные проблемы Псковской области.

«В Псковской области есть целый комплекс проблем. У ЛДПР разработана программа по решению этих проблем. Мы видим проблемные моменты и знаем, как их решить. Мы не собираемся закрывать глаза на те проблемы, которые есть в регионе, и делать вид, что в посудной лавке нет слона», - заключил Антон Минаков.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.