Общество

Прием заявок на участие в конкурсе на звание лучшего госслужащего области стартует 4 сентября

Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» начнется 4 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, заявочная кампания продлится до 22 сентября.

Среди требований, предъявляемых к участникам, — наличие стажа государственной службы не менее 3 лет и отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий.

В 2023 году конкурс будет проводиться в 2-х группах — среди заместителей руководителей и иных гражданских служащих. Испытания пройдут в 4 этапа. Жюри конкурса сначала оценит анкеты и характеристики участников, затем изучит результаты комплексного тестирования. Следующая ступень — оценка экспертами конкурсных работ участников по теме «Я лучший государственный гражданский служащий». В финале конкурсанты выступят с презентациями своих работ.

Победителями будут признаны участники, получившие наибольшее количество баллов по результатам четырех этапов конкурса. В первой группе будет определен 1 лауреат, во второй группе призовых мест будет два.

Победителей наградят именными грамотами, памятными нагрудными знаками «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» и денежными премиями.

Конкурс проводится второй год подряд с целью выявления и поддержки государственных гражданских служащих Псковской области, имеющих профессиональные достижения, а также повышения авторитета и престижа института гражданской службы. Первым лучшим государственным гражданским служащим области по итогам конкурса прошлого года стала заместитель начальника отдела мониторинга региональных проектов управления проектной деятельности правительства Псковской области Екатерина Тимофеева.