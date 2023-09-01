Общество

День знаний отметили в Псковском филиале университета ФСИН России

День знаний прошел на плацу Псковского филиала университета ФСИН России, в котором, кроме руководства, сотрудников и курсантов, приняли участие представители власти Псковской области и города Пскова, силовых структур региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

С Днем знаний личный состав образовательной организации поздравили глава города Пскова Борис Елкин, исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов и председатель Совета ветеранов образовательной организации Степан Тунчик.

Праздничное мероприятие началось с вручения погон курсантам 1 курса, после этого был объявлен приказ о занесении лучших работников образовательной организации на Доску почета и состоялось награждение грамотами курсантов по итогам военно-патриотического марафона «Служу России!». По доброй традиции будущие выпускники передали ключ знаний молодому пополнению вуза.

Завершилось мероприятие торжественным маршем.