Общество

Армен Мнацаканян: Поддержка ТОСов актуальна и значима

Поддержка территориального общественного самоуправления со стороны правительства Псковской области актуальна и значима. Об этом вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Конечно, поддержка ТОСов актуальна и значима. Те, кто ездят по территориям Псковской области, замечают, как в результате действия территориального общественного самоуправления все меняется на глазах. Люди воодушевлены! Тех, кто раньше об этой программе не знал, тоже постепенно завлекает этот процесс, благодаря действиям управления по местному самоуправлению и территориальному развитию. Конечно, это очень значимо. Надо это направление развивать и помогать ему двигаться вперед», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Он также уточнил, что развитие программы ТОСов зависит не только от финансирования и поддержки правительства, но и от активности действий самих жителей.

Напомним, 30 августа на форуме «Местное самоуправление в Псковской области: поддержка общественных инициатив» губернатор Михаил Ведерников заявил о том, что бюджет регионального конкурса ТОС в 2024 году увеличится вдвое — до 110 млн рублей.