Общество

Кастинг на региональный этап конкурса «Мисс Россия» стартовал в Пскове

Запись на кастинг на региональный этап конкурса «Мисс Россия» стартовала в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Кастинг объявляется для девушек с целью участия в региональном туре национального конкурса красоты «Мисс Россия» - конкурсе «Мисс Псков 2023». Участница шоу сможет выиграть сертификат на 100 тысяч рублей.

Обязательные условия:

возраст от 16 лет;

фотогеничность;

желание победить.

Предварительная регистрация проводится через личное сообщение в группе «Мисс Псков конкурса Мисс Россия» или по телефону: 8-911-350-19-14.