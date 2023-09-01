Общество

Завершен капитальный ремонт старейшей школы в Великих Луках

Завершен капитальный ремонт старейшей школы города Великие Луки. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Школа №1 – старейшая школа города Великие Луки. В следующем году мы будем отмечать 150-летие учреждения образования. К этой знаменательной дате педагоги, школьники и родители получили достойный подарок – школа была капитально отремонтирована по программе масштабного капремонта "Единой России"», – рассказал Александр Козловский.

В учреждении образования заменили все окна, сделали отдельные гардеробы для классов, полностью реконструировали столовую и актовый зал. На втором этаже, рядом со спортзалом, появилась новая пристройка с душевыми. Это лишь часть работ, которые были выполнены в школе №1 для ее преображения. «Теперь она очень современная, уютная и красивая. Лично в этом убедился сегодня. Уверен, что педагоги в новых комфортных условиях будут работать с еще большей самоотдачей, а ученики с удовольствием будут посещать уроки», - отметил парламентарий.

«Капитальный ремонт школы – это труд. Труд строителей и большая поддержка педагогов, родителей и лично директора школы Елены Вячеславовны Воробьевой. Благодарю каждого за вклад в общее дело!» – поделился депутат

Также Александр Козловский отметил, что в этом году по программе «Единой России» в Псковской области капитально отремонтированы 10 школ, а в прошлом году в порядок были приведены 33 школы.