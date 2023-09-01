Общество

День знаний прошел в псковском колледже искусств

День знаний в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова отметили торжественным собранием педагогического коллектива, студентов и родителей. Об этом Псковской Лете Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж им. Н. А. Римского-Корсакова

Праздник открыл сводный военный оркестр 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Зрители бурными аплодисментами приветствовали 15 выпускников, студентов и преподавателей колледжа искусств, выступающих в составе оркестра.

К собравшимся в зале студентам, родителям и педагогам обратилась директор колледжа, заслуженный работник культуры России Зинаида Иванова. Она отметила уникальность образовательного учреждения для Псковской области, поскольку в нём реализуются не только задачи профессиональной подготовки кадров для региона, но и множество музыкальных и культурно-просветительских проектов. Особые слова напутствия директор адресовала первокурсникам, подчеркнув, что поступление в колледж – важный этап в их профессиональном становлении, и именно они – талантливые музыканты, хореографы, художники – должны сохранять и преумножать замечательные творческие традиции колледжа.

Участников торжественного собрания приветствовала первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. Она выразила надежду на то, чтобы новый учебный год был наполнен добрыми творческими событиями и удачей.

С праздником участников торжественного собрания поздравили: председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев, председатель Студенческого совета колледжа искусств, председатель первичного отделения «Движение Первых», студент 3 курса колледжа Никита Вахрушев, председатель Родительского комитета Светлана Нечаева.

Зрители увидели презентацию с фотографиями выпускников 2023 года, которые поступили в ведущие вузы страны, начали свою профессиональную деятельность по полученной в колледже специальности, а также поступили на службу в военные оркестры и хореографические ансамбли.

Музыкальное видеоприветствие прозвучало от выпускника 2023 года, обладателя стипендии правительства Псковской области для одарённых детей и молодёжи в области искусств, студента Российской Академии музыки им. Гнесиных Даниила Семёнова.

В концертной программе праздника выступили: Ева Кальцанова (фортепиано), Ждан Михайлов (аккордеон), Никита Никитин (баян), струнный ансамбль в составе Романа Романова (контрабас), Ивана Кузьмина, Натальи Клюкиной, Натальи Анакиной, Кейты Даниловой (виолончель), народный коллектив, хореографический ансамбль «Юность» (руководитель Алёна Тагирова), ансамбль солистов специальности «Музыкальное искусство эстрады» (руководитель Ирина Галковская).

День знаний для студентов 1 курса продолжился обзорной экскурсией по городу.