Общество

Работники транспортной прокуратуры поздравили учащихся дновского железнодорожного техникума

Работники Псковской транспортной прокуратуры приняли участие в торжественной линейке в Дновском железнодорожном техникуме в честь Дня знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: Псковской транспортная прокуратура

Исполняющая обязанности Псковского транспортного прокурора Елизавета Кузьмина поздравила учащихся, их родителей и педагогов с началом нового учебного года, пожелала успехов в стремлении к новым знаниям.

Её помощник Екатерина Козлова на классном часе рассказала учащимся 1 курса о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и ответственности за их нарушение, случаях травмирования. Учащиеся с интересом узнали о деятельности транспортной прокуратуры и активно задавали вопросы.

«Транспортная прокуратура в приоритетном порядке принимает меры с целью профилактики травмирования при нахождении граждан на объектах железной дороги, проводит встречи с несовершеннолетними, проверяет деятельность транспортной полиции и предприятий железнодорожного транспорта», – отметили в прокуратуре.