Общество

Александр Братчиков: Пешеходный фонтан – замечательный подарок для Пскова

Судя по тому, как работает подрядная организация, со строительством сухого фонтана в сквере на Четырёх углах всё хорошо – фонтан будет сдан в срок. Так ход работ после выезда на стройплощадку с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым оценил вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Светомузыкальный фонтан стоимостью 80 млн рублей – подарок Пскову от ПАО Сбербанк, подрядчик обещает завершить работы досрочно – до конца года.

Александр Братчиков обратил внимание на конструктивную особенность фонтана – высокотехнологичное сооружение не предполагает установки традиционной водной чаши, всё оборудование монтируется под землёй.

«Пешеходный фонтан – это современный элемент городского пространства, который станет украшением Пскова. Я очень рад, что город получил такой замечательный подарок, и особенно приятно, что располагаться новый фонтан будет на территории моего избирательного округа», - отметил Александр Братчиков.

Ранее сообщалось, что технический запуск светомузыкального фонтана планируют провести в Пскове в октябре.