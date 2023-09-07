Общество

Сотрудникам Почты России в Псковской области проиндексируют зарплаты

Сотрудникам Почты России в Псковской области проиндексируют зарплаты. В некоторых отделениях это будет сделано при региональной поддержке. Также в регионе будут увеличивать количество отделений. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что недавно у него состоялось рабочее совещание с генеральным директором Почты России Михаилом Волковым.

«Договорились о возобновлении работы ранее закрытых 28 почтовых отделений. Два отделения – в Печорах на улице Заводской и поселке Дубишно Дедовичского района – уже открыты. Остальные 26 отделений откроются до конца сентября. Многие из них, например, в деревне Большое Юрково Дновского района были закрыты несколько лет. Еще в десяти отделениях будет проведен ремонт. Договорились и об индексации зарплат. В некоторых отделениях это будет сделано при региональной поддержке. И, наконец, в ближайшее время Почта России подготовит программу по строительству модульных почтовых отделений», - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил руководителя Почты России за внимательное и конструктивное отношение ко всем замечаниям и предложениям со стороны Псковской области.