Общество

Всемирный день действий «За достойный труд!» отметят в Псковской области

Всемирный день действий «За достойный труд!» отметят в Псковской области 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Как отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, Всемирный день действий «За достойный труд!» - значимое мероприятие российского профсоюзного движения, посвященный защите законных прав и интересов трудящихся.

Сегодня в малом зале Дома профсоюзов в Пскове состоялось заседание президиума Псковского облсовпрофа. Одним из основных вопросов заседания стало проведение ряда мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября.

По данному вопросу президиум профобъединения принял следующее решение:

поддержать решение Исполнительного комитета ФНПР о проведении Всемирного дня действий «За достойный труд!» и провести заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,

провести собрания в трудовых коллективах профсоюзов,

организовать обучающие семинары по тематике социального партнёрства.

«Мы с коллегами приняли сегодня ряд важных решений. Профсоюзы выступали и будут выступать за сохранение и создание новых рабочих мест, за индексацию заработной платы работающим гражданам, за комфортные и безопасные условия труда», - отметил Игорь Иванов.