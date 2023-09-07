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Общество

Всемирный день действий «За достойный труд!» отметят в Псковской области

07.09.2023 19:34|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день действий «За достойный труд!» отметят в Псковской области 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Как отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, Всемирный день действий «За достойный труд!» - значимое мероприятие российского профсоюзного движения, посвященный защите законных прав и интересов трудящихся.

Сегодня в малом зале Дома профсоюзов в Пскове состоялось заседание президиума Псковского облсовпрофа. Одним из основных вопросов заседания стало проведение ряда мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября.

По данному вопросу президиум профобъединения принял следующее решение:

  • поддержать решение Исполнительного комитета ФНПР о проведении Всемирного дня действий «За достойный труд!» и провести заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
  • провести собрания в трудовых коллективах профсоюзов,
  • организовать обучающие семинары по тематике социального партнёрства.

«Мы с коллегами приняли сегодня ряд важных решений. Профсоюзы выступали и будут выступать за сохранение и создание новых рабочих мест, за индексацию заработной платы работающим гражданам, за комфортные и безопасные условия труда», - отметил Игорь Иванов.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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