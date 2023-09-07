Общество

Аппарат для снятия боли в спине закупили в псковскую областную больницу

Аппарат для радиочастотной денервации закупили в Псковскую областную клиническую больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Как пояснили в больнице, радиочастотная денервация - процедура, которая используется для облегчения боли, связанной с нервными структурами. Она часто применяется для снятия боли в спине, шее и других областях тела.

«Нейрохирурги нашей больницы используют для РЧД прибор Multigen 2 компании Stryker. Раньше мы арендовали его. Теперь у больницы есть свой такой аппарат», - рассказали в учреждении.

РЧД можно сделать в больнице платно и по полису ОМС. Врач-нейрохирург принимает в консультативной поликлинике больницы ежедневно с 12:00 до 15:00. Для получения консультации необходимо направление из поликлиники по месту жительства. Запись на прием по телефону 29-57-00.