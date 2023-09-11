Общество

В Пскове уже реализовали два проекта-победителя от ТОСов

В Пскове продолжают реализовывать проекты ТОС, которые победили в этом году в первом городском конкурсе. Об этом сообщил глава горда Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Всего у нас 14 проектов-победителей. Два из них – детская площадка на Яна Фабрициуса, 13 и газон на Октябрьском, 30 - уже реализованы. К концу года покажем результат! А те, кто еще не создал ТОС, пора действовать!» - призвал псковичей глава города.

Кроме того, по пяти проектам заключены контракты. По ним установят шлагбаум, видеонаблюдение, детские площадки и уличные тренажеры. По остальным – готова документация, идет выход на торги.