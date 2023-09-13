Общество

Ярчайший метеор на фоне северного сияния запечатлели в Псковской области

Ярчайший метеор на фоне северного сияния в Псковской области запечатлел псковский фотограф-любитель Михаил Прохоренко. Снимок он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Михаил Прохоренко

«Ярчайший метеор и его "дымный" след на фоне северного сияния над дельтой реки Великой в д. Дворец Псковского района. 13 сентября. "Дымный" след метеора - это не что иное, как светящийся ионизированный газ, ставший таковым в результате пролёта метеора», - рассказал Михаил Прохоренко.

Он добавил, что продолжительность наблюдения следа метеора составила примерно 5 минут.

Северное сияние также запечатлел руководитель Псковского планетария Владимир Колпаков.

Видео: Владимир Колпаков

Он уточнил, что снято было 486 кадров с 21:37 до 22:42.