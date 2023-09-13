Общество

Псковский благотворительный фонд «Земляки» отметит свое семилетие

В конце года благотворительный фонд «Земляки» отметит свое семилетие. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Мы покупаем пенсионерам и многодетным семьям дрова, выделяем средства на лекарства, обследование и лечение, на восстановление имущества и документов после пожара. Это основные направления работы фонда. В целом же мы в индивидуальном порядке рассматриваем каждое обращение», – рассказал Александр Козловский.

Также он отметил, что представительства фонда работают в Пскове и Великих Луках, а также во всех 24 районах. «Координаторов фонда знают в каждом районе – это уважаемые люди, которые на волонтерских началах трудятся на благо своих земляков. Их контакты есть в открытом доступе, к ним всегда можно обратиться за помощью и консультацией», - добавил Александр Козловский.

Кроме того, все интересующие вопросы можно задать через соцсети – в группе фонда в социальной сети «ВКонтакте».