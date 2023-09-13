Общество

Михаил Ведерников: В течение месяца льготными лекарствами обеспечат всех нуждающихся

В последнее время от жителей Псковской области поступает много жалоб на сложности в получении льготных лекарств. В течение месяца все потребности граждан в льготных лекарствах будут обеспечены. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

О мерах, принятых для стабилизации ситуации, Михаилу Ведерникову доложила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Она пояснила, что перебои с лекарствами возникли из-за того, что по некоторым уже состоявшимся аукционам были сложности с поставками лекарств. С поставщиками ведется претензионная работа.

Также наложился переходный период реорганизации управления фармации в управление лекарственного и медицинского обеспечения.

«В течение месяца все потребности граждан в льготных лекарствах будут обеспечены. В качестве превентивной меры поставил задачу заранее разыгрывать конкурсы, чтобы избежать дефицита препаратов в начале года. Также поручил комитету оперативно отработать все имеющиеся на сегодняшний день обращения граждан», - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что аптеки Псковской области подготовились к нововведениям в торговле рецептурными и льготными лекарствами.