Михаил Ведерников: В течение месяца льготными лекарствами обеспечат всех нуждающихся

В последнее время от жителей Псковской области поступает много жалоб на сложности в получении льготных лекарств. В течение месяца все потребности граждан в льготных лекарствах будут обеспечены. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
О мерах, принятых для стабилизации ситуации, Михаилу Ведерникову доложила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Она пояснила, что перебои с лекарствами возникли из-за того, что по некоторым уже состоявшимся аукционам были сложности с поставками лекарств. С поставщиками ведется претензионная работа.
Также наложился переходный период реорганизации управления фармации в управление лекарственного и медицинского обеспечения.
Ранее сообщалось, что аптеки Псковской области подготовились к нововведениям в торговле рецептурными и льготными лекарствами.