Общество

Пскович 8 лет не обращался к врачам и запустил туберкулёз лёгких

49-летний пациент в тяжёлом состоянии поступил в Противотуберкулёзный диспансер в Пскове в июле. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области, мужчина 8 лет не обращался за медицинской помощью и запустил свою болезнь.

«В Противотуберкулёзный диспансер поступил 49-летний пациент в тяжёлом состоянии. Ранее туберкулёзом не болел, последний раз делал рентген 8 лет назад, когда лежал в больнице с двухсторонней пневмонией. После этого больной за медицинской помощью не обращался, диспансеризацию не проходил, длительно злоупотреблял алкоголем. Не смотря на кашель с гнойной мокротой, постоянную температуру около 37-37,5, одышку, слабость, снижение веса - к врачам не обращался», - рассказали в комитете.

Запущенную стадию туберкулёза лёгких выявили на компьютерной томографии после вызова скорой, а пациента госпитализировали в Противотуберкулёзный диспансер.

«Если бы мужчина регулярно проходил диспансеризацию, которая проводится бесплатно благодаря национальному проекту "Здравоохранение", то туберкулёз был бы выявлен на более ранней стадии, когда хорошо поддаётся медикаментозному лечению, - для этого в рамках диспансеризации делается флюорография», - заметили специалисты.

Диспансеризацию можно проходить с 18 до 39 лет - раз в три года, после 40 – ежегодно, также ежегодно проводятся профилактические осмотры. Для прохождения необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.