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Общество

Музей Победы приглашает жителей Псковской области на онлайн-программу ко Дню оружейника

14.09.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Московский Музей Победы приглашает жителей Псковской области на онлайн-программу ко Дню оружейника, который отмечается 19 сентября. Интернет-пользователей ждут виртуальная экскурсия по оружейному хранилищу Музея Победы, мастер-классы и кинопоказ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Познакомиться с программой можно на сайте культурной площадки. «Онлайн-посетители "побывают" в уникальном оружейном хранилище и узнают, как хранятся пистолеты, винтовки и пулеметы в музейных фондах», – рассказали в пресс-службе Музея Победы.

Специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов познакомит виртуальных посетителей с оружейной коллекцией, которая насчитывает почти 1000 образцов стрелкового вооружения, выпущенных начиная с конца XIX века до 80-х годов XX века. Зрителям покажут оружие времен Великой Отечественной войны, а также различные уникальные образцы, которые хранятся в фондах. Среди них — кривоствольный пистолет-пулемет, экспериментальный образец знаменитого АК-47, первый самозарядный армейский пистолет, стоявший на вооружении австро-венгерской армии, артиллерийский люгер, наградной пистолет актера Василия Ланового и уникальный золотой пистолет «Астра 902es». Сотрудник Музея Победы расскажет об истории создания отдельных экспонатов. Так, виртуальные посетители узнают, что такое крешерное оружие и какие испытания с ним проводят, а также объяснят, что такое ветровое ружье и как его используют артиллеристы.

Юных любителей истории пригласят на мастер-классы. Самым маленьким интернет-пользователям покажут, как из соленого теста сделать магнитик «Танк Т-34». Также ребят научат мастерить модель «Катюши» из простых подручных материалов. Во время мастер-классов ведущая расскажет несколько интересных фактов об этой легендарной технике времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, в течение всего дня в онлайн-кинотеатре Музея Победы можно будет посмотреть документальный фильм «Тульский Токарев. Он же ТТ» режиссёра Олега Курамшина. Кинолента расскажет, какое еще оружие, кроме знаменитого пистолета, проектировал Фёдор Токарев, познакомит с малоизвестными фактами его биографии — например, что родина знаменитого конструктора вовсе не Тула, а донская станица Егорлыкская, а свою первую оружейную работу он сделал в 15 лет. Онлайн-гости увидят уникальные панорамные фотографии Москвы, сделанные Федором Токаревым на свой фотоаппарат. Кроме того, зрители узнают, за что революционный военный трибунал приговорил конструктора к расстрелу.

Теги: #Псковская область #музей победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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