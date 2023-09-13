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Состоялась титульная фотосессия «Миссис Псков-2022» Кристины Гончаровой

Состоялась титульная фотосессия «Миссис Псков-2022» Кристины Гончаровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля красоты.

Фото здесь и далее: Любовь Райфшнайдер

Фотосессия прошла в фотостудии Art house. Образ девушки подготовила Марина Тращенкова.

«Подготовка к новому сезону "Миссис Псков-2023" идет полным ходом! В этом году "Миссис Псков" пройдет в 13-й раз и станет одним из важнейших светских мероприятий региона. Прием заявок на участие в продолжается! Присоединяйтесь к дрим-тим нового сезона!» - добавили организаторы.