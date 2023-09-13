Общество

Посвященный истории Псковского края классный час прошел в вечерней школе псковского СИЗО

Для несовершеннолетних учащихся УКП вечерней школы при следственном изоляторе города Пскова классный руководитель Наталья Афанасьева организовала тематический урок «Где эта улица, где этот дом…». Мероприятие состоялось в рамках цикла разговоров о важном «Там, где Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В начале беседы присутствующие обсудили инсталляцию «Россия начинается здесь», расположенную на набережной реки Великой в Пскове. Каждый описал свои ассоциации, поделился впечатлениями, связанными с этим местом. Продолжился разговор обменом мнениями об улицах и памятниках города. «Минутой молчания присутствующие почтили тех, кто ценой своей жизни сохранил мир в наших домах, вспомнили полководцев, творческих и ученых людей, прославивших Псковщину», - отметили в ведомстве.

Урок по традиции закончился оформлением тематического стенда.

Также в УФСИН отметили, что в рамках классного часа одному из учащихся был вручен аттестат о полном среднем образовании.