Общество

Опубликована программа астрономического фестиваля в Пскове

Опубликована программа астрономического фестиваля «Небо зовёт!», который состоится на набережной у Кузнецкого моста в Пскове 16 сентября. Об этом сообщается в группе Псковского планетария в социальной сети «ВКонтакте».

В завершении фестиваля покажут огненное шоу. Начало фестиваля в 16:00, огненное шоу в 22:30, закрытие фестиваля в 00:00.

Вход на фестиваль, лекции, наблюдения в телескоп — бесплатно.

Фестиваль проводится в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.