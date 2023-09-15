Общество

Безногая ящерица напугала любительницу тихой охоты в гдовском бору. ФОТО

Безногая ящерица напугала женщину при сборе грибов в гдовском бору. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» / «ВКонтакте»

«Что это за гадость? Весь гдовский бор в них. Штук 30 за день встретила», - написала женщина.

В комментариях объяснили, что это «безобидная и безногая ящерица - веретеница».

Как уточнила подписчица группы, многие ползучие сейчас активны перед движеньем и греются на солнышке.

«Я заметила. Я кричу от испуга, а они даже не уползают, просто на одном месте лежат», - продолжила рассказ о встрече автор фото.

Отметим, 27 сентября будет отмечается праздник Воздвижение Креста Господня. Особенно строгим в этот день действовал запрет ходить в лес. По народным поверьям, на Воздвижение в лесу сползаются змеи и все звери на пересчет к лешему для осмотра перед наступающей зимой. Встретившемуся им человеку они могли причинить вред. Змеи выходят на открытые места или забираются на деревья, чтобы напоследок погреться на солнце, сплетаются в один большой клубок, а затем сползаются в одно место, под землю.