Общество

Клещи продолжают быть активными осенью в Псковской области

За неделю с 6 по 13 сентября в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 208 человек, в том числе 38 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

За весь период с начала сезона активности клещей по поводу укусов зарегистрировано 3 042 обращения, из них 787 – дети. В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений выше на 1,3%, в том числе детей – выше на 1,9%. За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2 612 человек, в том числе 672 – дети.

По местам присасывания клещей преобладают дачные участки, участки по месту жительства в сельской местности, лес.

За эпидсезон зарегистрировано 22 случая ИПК:

4 случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых,

18 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе 2 – у детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций всего исследовали 2 318 клеща, из них снятых с пострадавших – 2 159 (за неделю – 185), из природных биотопов – 159 клещей.