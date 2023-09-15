О рисках самолечения напомнили псковичам во Всемирный день безопасности пациентов в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Самолечение – это использование потребителем лекарственных препаратов, находящихся в свободной продаже, для профилактики и лечения нарушений самочувствия и симптомов, распознанных им самим», – рассказали в комитете.
Риски самолечения:
Рациональное использование лекарственных средств — это такое их применение, когда больные получают препараты в соответствии с клинической необходимостью, в дозах, отвечающих индивидуальным потребностям, на протяжении адекватного периода времени и с наименьшими затратами для себя и общества.
«При обычной ОРВИ без подтверждённых бактериальных осложнений принимать антибиотики бессмысленно. Раннее обращение за медицинской помощью, вовремя поставленный диагноз и своевременно назначенное лечение влияют на прогноз заболевания. Неправильное лечение увеличивает риск осложнений и смерти», – добавили в комитете.