Общество

О рисках самолечения напомнили псковичам во Всемирный день безопасности пациентов

О рисках самолечения напомнили псковичам во Всемирный день безопасности пациентов в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Самолечение – это использование потребителем лекарственных препаратов, находящихся в свободной продаже, для профилактики и лечения нарушений самочувствия и симптомов, распознанных им самим», – рассказали в комитете.

Риски самолечения:

неправильная диагностика заболевания и маскировка симптомов;

упущенное время, задержка с обращением за медицинской помощью;

неправильный способ введения препарата, дозировка или передозировка;

опасные лекарственные взаимодействия;

тяжёлые побочные реакции;

развитие устойчивости к лекарству;

Рациональное использование лекарственных средств — это такое их применение, когда больные получают препараты в соответствии с клинической необходимостью, в дозах, отвечающих индивидуальным потребностям, на протяжении адекватного периода времени и с наименьшими затратами для себя и общества.

«При обычной ОРВИ без подтверждённых бактериальных осложнений принимать антибиотики бессмысленно. Раннее обращение за медицинской помощью, вовремя поставленный диагноз и своевременно назначенное лечение влияют на прогноз заболевания. Неправильное лечение увеличивает риск осложнений и смерти», – добавили в комитете.