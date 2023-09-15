Общество

Мастер-классы и дары осени: как в Псковском районе прошла традиционная ярмарка

Дары природы Псковского района представили местные производители на 23-й сельскохозяйственной ярмарке 16 сентября. Уже третий год многолюдная ярмарка прошла на парковке торгово-досугового центра Fjord Plaza. Что продемонстрировали производители и мастера аграрных районов региона гостям ярмарки – узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Простым да торговым людям за все время существования чудного Псковского района и до сего года такого шуму да гаму, да такого товару еще не бывало!» – именно с таких слов началась сельскохозяйственная ярмарка. И урожай действительно впечатляющий. Проходя палаточные ряды, гости ярмарки могли приобрести продукцию местных производителей и мастеров: саженцы, цветы, овощи, мёд, мясную и молочную продукцию и многие другие дары осени, а также изделия декоративно-прикладного творчества.

По старой русской традиции всех гостей ярмарки встретили румяным караваем с солью. Почетное право открыть 23-ю сельскохозяйственную ярмарку «Осень - 2023» предоставили главе Псковского района Наталье Федоровой.

«В Псковском районе много производителей, тружеников, которые сегодня представляют свою продукцию, выращенную крупными хозяйствами и на личных подворьях. А урожай в этом году замечательный, поэтому хочется сказать искренние слова благодарности всем труженикам села за ваш труд, за вашу любовь к родной земле и пожелать вам крепчайшего здоровья, успехов и такой же хорошей погоды», – выступила Наталья Федорова.

После торжественного открытия главе района вручили последний сноп - связку сжатых стеблей с колосьями. Считается, что последний сноп, вносимый в избу, способствует процветанию всего дома и хозяйства.

Ярмарку вместе с главой Псковского района Натальей Федоровой посетили заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Александр Никандров, председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников, председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов, почетные граждане Псковского района Анатолий Иванов и Николай Александров

На участие в ярмарке поступило более 150 заявок. Приехали представить свою продукцию не только жители Псковского района, но и Печорского и Палкинского.

«Очень много продукции представлено и крупными товаропроизводителями. И очень радует, что есть много подворий. Много цветов, плодовых растений. Мы видим, насколько хорошие урожаи. Много разнообразной продукции представлено производителями меда, сборщиками ягод. Земля порадовала в этом году урожаем. И мы рады, что люди имеют такую возможность поделиться им с другими», – подчеркнула Наталья Федорова.

«Сегодня всем производителям нашлось место, благодаря тому, что мы на территории своего района нашли такую замечательную площадку. Она очень удобная по своему местоположению», – отметила глава района.

Помимо палаточных рядов с продукцией, на ярмарке работали и различные интерактивные площадки для детей и взрослых. Юные гости могли поиграть в русские народные игры и забавы, а взрослые - посетить мастер-классы от ремесленников из областного центра и Псковского района.

Кроме того, все гости праздника смогли сделать чудесные снимки и окунуться в яркие краски осени на территории специальной фотозоны.

Позаботились организаторы мероприятия и о концертной программе, в которой приняли участие творческие коллективы художественной самодеятельности и артисты Псковского районного центра культуры. Гости ярмарки могли услышать веселые частушки, русские народные песни, а также увидеть танцевальные номера.

Кроме того, на ярмарке прошел уже ставший традиционным конкурс «Ветеранское подворье» – волости Псковского района смогли продемонстрировать свои достижения и уникальность. Каждое подворье подошло к конкурсу серьезно, ярмарочную комиссию встречали хлебом и солью, песнями и частушками, а столы ломились от различной продукции.

Посетив Середкинское подворье, жюри конкурса попали в настоящую сказку. Здесь и барский стол с блюдами «какие едали цари», и живой уголок с ягненком Яшей и другими домашними животными. Также жители волости рассказали сказку о своем подворье.

А Писковичская волость встретила комиссию картофелем весом 850-950 грамм и маленькими дынями, которые произросли на домашнем участке. Жители волости выращивают практически все виды овощей и фруктов, делают свечи ручной работы и разводят пчел. Кроме того, после представления своего подворья гостей ярмарки угостили домашней шарлоткой из яблок.

«Народ всегда требовал хлеба и зрелищ, вот ярмарка в себе все это и воплощает», – поделились представители Завеличенской волости. Их волость богата не только урожаем, но и выдающимися жителями. «Есть у нас те, кто пишет песни и стихи, есть тот, кто работает руками. Кто-то занимается спортом и ставит рекорды. Есть ученые, пчеловоды и мастера лозоплетения», – отметили представители волости. Кроме того, они подготовили для гостей ярмарки фотозону с русскими народными костюмами и самодельными фоторамками.

Порадовала в этот день и прекрасная солнечная погода, благодаря которой гости ярмарки могли не спеша пройтись по торговым рядам, выбирая товары и посмотреть праздничный концерт.

Елизавета Петрова