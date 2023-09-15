Общество

Псковская область поднялась в рейтинге регионов по здоровому образу жизни

Псковская область заняла 39 место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Статистика по региону:

рейтинговый балл в 2021 - 61,4;

рейтинговый балл в 2022 - 66,2.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

13 место - Санкт-Петербург;

35 место - Новгородская область;

57 место - Калининградская область;

59 место - Ленинградская область;

61 место - Вологодская область;

68 место - Архангельская область;

69 место - Республика Коми;

70 место - Республика Карелия;

74 место - Ненецкий автономный округ;

75 место - Мурманская область.

Как отмечают составители рейтинга, необходимость придерживаться здорового образа жизни и внимательно относиться к своему здоровью понимает все большее количество жителей России. «Даже в кризисных ситуациях многие сохраняют приверженность принципам здорового образа жизни, а продолжающие свою реализацию программы по популяризации ЗОЖ находят отклик среди населения», - считают составители рейтинга.

Эксперты подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В его основе семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

В лидерах рейтинга уже традиционно оказались представители Северного Кавказа и Юга России, хотя между ними произошла небольшая рокировка. На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Чечня, сместив бессменного лидера Дагестан на вторую позицию.

Следом за ними находятся Кабардино-Балкария, Калмыкия и Адыгея. Как отмечают эксперты, высокие позиции данных регионов можно объяснить низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются высокой долей населения, занимающихся физкультурой и спортом и низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку входят Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия. По сравнению с прошлым годом ее состав не изменился. Низкие позиции вышеперечисленных регионов составители рейтинга объясняют слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, многие из которых за прошедший год показали негативную динамику, хотя по отдельным направлениям наметились положительные тенденции.