Общество

Проект по обучению студентов техникумов на базе мобильного оборудования запустили в России

Корпоративная академия Росатома запустила пилотный проект в Курской и Челябинской областях по обучению специалистов и студентов средних специальных учебных заведений при помощи так называемого мобильного оборудования. Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор блока инженерных компетенций АНО «Корпоративная академия Росатома» Алексей Пономаренко, выступая на панельной дискуссии «Открытый разговор о будущем среднего профессионального образования в России» на Чемпионате высоких технологий.

«Момент, который можно использовать: это практика мобильного оборудования. Мы начали эту работу с нашими пилотными регионами. По факту до 90% того оборудования, которое мы используем, мобильно и достаточно легко может быть перемещаемо. <..> Нет необходимости открывать 50 мастерских по сварке в рамках одного региона или смежных регионов. <...> Консолидировать это оборудование можно либо на площадке технопарка, либо на площадке профильного предприятия, либо учебного центра. Этот опыт фантастически развит в Бразилии, коллеги используют мобильные лаборатории-грузовики, которые в дальние регионы довозят эти решения», - сказал Пономаренко.

Росатом запустил пилотный проект по мобильному оборудованию в рамках программы «Профессионалитет» на территории двух регионов России - в Челябинской и Курской областях, пишет ТАСС.

«С администрацией этих регионов мы проговаривали, что будем максимально внимательно изучать содержание СПО. <..> Берем Челябинск и на неделю размещаем оборудование в колледже: 10 аппаратов, которые мы используем у себя. Это позволит другой компании значительно меньшего масштаба пройти быструю подготовку на актуальном оборудовании. В подобного рода примерах мы видим перспективу использования мобильного оборудования. С этого года планируем развивать эту работу», - пояснил Пономаренко.