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День избирательных комиссий торжественно отметили в Псковской области

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию избирательной системы Российской Федерации и Дню избирательных комиссий в Псковской области, прошло в Родинском Доме культуры, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Праздник региональных избирательных комиссий учредили в декабре 2020 года. Он приходится на последнее воскресенье сентября — после Единого дня голосования.

«Рад всех вас поздравить с профессиональным праздником: членов избирательной комиссии, сотрудников аппарата, ветеранов. Благодарю вас за высокий уровень организации и проведения кампании по выборам губернатора. Выборы прошли чисто, честно и открыто. Задействовано было почти 5,5 тысяч человек. Команда работала чётко, слаженно, как единый механизм. В очередной раз доказали свой профессионализм, порядочность, честность и самоотдачу», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона, приведя в пример статистику участия населения в ДЭГ, отметил, что жители Псковской области доверяют избирательной системе и видят её эффективность.

«Доверие появилось не просто так. Это результат кропотливого труда, вашей открытости к избирателям и большой работе с молодёжью. Правительство Псковской области системно оказывало и будет оказывать помощь и поддержку», – подчеркнул он.

Он также напомнил, что впереди главная избирательная кампании страны – выборы президента. Глава региона выразил уверенность, что с предстоящими задачами избирательная комиссия Псковской области справится.

Затем Михаил Ведерников вручил почётную грамоту губернатора Псковской области председателю региональной Избирательной комиссии Игорю Сопову. Также губернатор вручил почетные грамоты и благодарственные письма правительства Псковской области председателям территориальных избирательных комиссий муниципалитетов области и другим сотрудникам избирательной системы.

«Всех вас поздравляю с праздником, 30-летием избирательной системы, с Днём избирательных комиссий и с тем, что удачно завершилась сложная и в тоже время интересная избирательная кампания по выборам губернатора и в органы местного самоуправления. В следующем году Псковское областное Собрание депутатов будет отмечать 30-летие со дня образования. Наша деятельность тесно связана, поскольку вы, руководствуясь установленными правилами, четко организуете проведение выборов. Мы в этих выборах участвуем и строго следуем правилам, но в тоже время и несем ответственность, потому что эти правила утверждаются в том числе и законами Псковской области», – выступил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что избирательная система совершенствуется с каждым годом.

«С совершенствованием системы приходится совершенствоваться и вам. Вы как никто другой должны знать тонкости избирательной системы. Всегда готов оказать помощь и поддержку. Хотим, чтобы у людей было высокое доверие к выборам, чтобы у них было желание приходить на выборы и участвовать в них», – продолжил он.

Затем Александр Котов вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

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После торжественной части мероприятие продолжили творческие номера от коллективов Дома культуры в деревне Родина.