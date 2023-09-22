День избирательных комиссий торжественно отметили в Псковской области 

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию избирательной системы Российской Федерации и Дню избирательных комиссий в Псковской области, прошло в Родинском Доме культуры, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Праздник региональных избирательных комиссий учредили в декабре 2020 года. Он приходится на последнее воскресенье сентября — после Единого дня голосования.
Глава региона, приведя в пример статистику участия населения в ДЭГ, отметил, что жители Псковской области доверяют избирательной системе и видят её эффективность.
«Доверие появилось не просто так. Это результат кропотливого труда, вашей открытости к избирателям и большой работе с молодёжью. Правительство Псковской области системно оказывало и будет оказывать помощь и поддержку», – подчеркнул он.
Он также напомнил, что впереди главная избирательная кампании страны – выборы президента. Глава региона выразил уверенность, что с предстоящими задачами избирательная комиссия Псковской области справится.
Затем Михаил Ведерников вручил почётную грамоту губернатора Псковской области председателю региональной Избирательной комиссии Игорю Сопову. Также губернатор вручил почетные грамоты и благодарственные письма правительства Псковской области председателям территориальных избирательных комиссий муниципалитетов области и другим сотрудникам избирательной системы.
Спикер регионального парламента отметил, что избирательная система совершенствуется с каждым годом.
«С совершенствованием системы приходится совершенствоваться и вам. Вы как никто другой должны знать тонкости избирательной системы. Всегда готов оказать помощь и поддержку. Хотим, чтобы у людей было высокое доверие к выборам, чтобы у них было желание приходить на выборы и участвовать в них», – продолжил он.
Затем Александр Котов вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов.
После торжественной части мероприятие продолжили творческие номера от коллективов Дома культуры в деревне Родина.