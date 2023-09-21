Игорь Сопов: Псковская область занимает 4 место в России по уровню доверия к избирательной системе

Псковская область занимает 4 место в России по уровню доверия к избирательной системе. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе торжественного мероприятия, посвященного 30-летию избирательной системы Российской Федерации и Дню избирательных комиссий в Псковской области, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы говорили про выборные кампании. Самый важный показатель для нас - отсутствие жалоб. Если политические партии ангажированы и пытаются прикрыть свои ошибки нашими, как им кажется, проблемами – ничего из этого не выходит. За весь период выборной кампании, начиная с 1 июня по 10 сентября, было подано 22 обращения. Одна жалоба была обоснована. Здесь появляется эффективность избирательной системы. Есть специальный рейтинг, который делается по уровню доверия к избирательной системе в Российской Федерации. Мы на 4 месте. Это для нас самое важное», – сказал он.