Общество

Вопросы защиты прав граждан обсудил омбудсмен с председателем Псковского областного суда

В Псковском областном суде прошла рабочая встреча председателя суда Олега Лазарева и уполномоченного по правам человека в регионе Дмитрия Шахова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: Дмитрий Шахов

Участники встречи обсудили вопросы обеспечения и защиты прав граждан при организации судопроизводства. В ходе беседы Дмитрий Шахов познакомил Олега Лазарева с ежегодным докладом о соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области за 2022 год, а также о тех жалобах, которые поступили к омбудсмену от граждан по вопросам судебной деятельности в прошлом году и первой половине 2023 года.

Как отметил региональный омбудсмен, результаты рассмотрения показывают высокий уровень профессионализма значительного числа псковских судей. Обращения в основном касались деятельности районных судов и военного гарнизонного суда, рассказал Дмитрий Шахов.

Во время беседы стороны особое внимание уделили вопросам защиты прав граждан при осуществлении судопроизводства по вопросам социальной поддержки военнослужащих и членов семей - участников специальной военной операции, социальных и правовых гарантий беженцев, находящихся на территории области.

Уполномоченный по правам человека попросил председателя областного суда организовать анализ судебной практики по ряду актуальных вопросов, представляющих общественный интерес и требующих повышенного внимания со стороны органов власти, чтобы исключить нарушение закона, прав и свобод человека и гражданина.

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев сообщил Дмитрию Шахову, что основные выводы и предложения, содержащиеся в докладе, будут внимательно изучены и проанализированы, а также пригласил его на ежегодное совещание судей по итогам 2023 года.