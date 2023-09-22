Общество

Омбудсмен посетил себежскую колонию

Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, председатель общественной наблюдательной комиссии области Николай Червяков, а также члены ОНК посетили ИК-6 УФСИН России по Псковской области (поселок Сосновый Бор Себежского района) с целью проверки соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении начальника территориального органа Алексея Емельянова и руководителя исправительного учреждения Сергея Орлова проверяющие совершили обход основных административно-хозяйственных и коммунально-бытовых объектов ИК-6, посетили промышленную и жилую зоны, запираемые помещения, медицинскую часть, карантинное отделение, осмотрели ассортимент товаров в магазине, оценили состояние столовой и условия приготовления пищи в варочном цехе.

Во время обхода у осужденных была возможность задать интересующие вопросы, а также попасть на личный прием к любому из членов проверяющей группы. Всем обратившимся даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В ходе подведения итогов стороны проанализировали отмеченные недостатки, выработали оптимальные пути их решения и определили сроки по устранению.