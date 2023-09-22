Общество

Новый путеводитель для романтиков и специалистов по профориентации презентовали в Пскове

Презентация путеводителя «Псковские мосты» состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Как рассказала собравшимся автор текста этой книги, заведующая сектором маркетинга библиотечно-информационных услуг Центральной городской библиотеки Пскова Елена Ширяева, библиотечный путеводитель по псковским мостам стал своеобразным продолжением путеводителя по псковским паркам и скверам, который выдержал уже несколько изданий и электронная версия которого постоянно обновляется.

«Идея собрать информацию по всем псковским мостам в одной книге принадлежит директору Централизованной библиотечной системы Пскова Галине Большаковой. Всего в новом путеводителе рассказывается о 47 мостовых сооружениях Пскова», – рассказали в библиотеке.

По словам библиотекарей, чтобы обобщить весь собранный сотрудниками ЦБС материал по этим сооружениям, Елена Ширяевой понадобилось несколько месяцев. Большим подспорьем для составителей библиотечного путеводителя стала также книга А. М. Осекина «История коллектива мостоотряда № 48», который занимался сооружением псковских мостов с 1947 по 2016 годы.

На презентации путеводителя в библиотеке на Конной также выступил архитектор-реставратор Игорь Лагунин и добавил, что мосты – это не только инженерное сооружение, но и произведение искусства. Он рассказал, что во время приёмки моста его проектировщик по традиции обязан стоять под этим сооружением. А кроме того, напомнил, что мост имени Советской Армии, ныне Ольгинский, был спроектирован с нарушениями, из-за чего понадобилось подпирать его дополнительными быками.

Игорь Лагунин добавил, что в Пскове исторически было много интересных мостов (лавицы, вантовые, мост Нижних решёток) и порадовался, что новый Троицкий мост был построен с учётом мнения специалистов по архитектуре и реставрации.

Участники встречи захотели узнать, есть ли в новом путеводителе по псковским мостам информация про «трубопереезды». Елена Ширяева сказала, что составители справочника посвятили специальный раздел «путепроводам», а что касается многочисленных переходов поверх труб, в которые заключены всякие псковские канавки, то в книге «Псковские мосты» они присутствуют, в основном, на фотографиях с краткими пояснениями.

Во время презентации путеводителя по псковским мостам посетители библиотеки на Конной также узнали некоторые любопытные подробности из истории псковских мостов. Например, что одним из строителей моста имени 50-летия Октября был прораб Октябрь Иванович Филиппов.

В бумажном виде библиотекари смогли выпустить всего четыре экземпляра своего нового путеводителя.

Полистать новую книгу можно в Центральной городской библиотеке и в Историко- краеведческой библиотеке на Октябрьском проспекте. Электронная версия путеводителя «Псковские мосты» доступна по ссылке.

Библиотекари считают, что их новое издание поможет экскурсоводам придумывать новые интересные маршруты, а фотографам напомнит о красивых локациях для фотосессий. Эта книга, считает Елена Ширяева, также может стать хорошим подспорьем для педагогов, которые занимаются профориентационной работой, и наверняка понравится романтикам, которые захотят разведать в Пскове новые интересные места для прогулок.

Специально для романтиков библиотекари дополнили свой путеводитель стихотворениями поэтов про псковские мосты (в электронной версии книги можно прочесть все стихотворения о псковских мостах, которые удалось разыскать).

Дополнительная ценность нового издания заключается в том, что иллюстрации для него совершенно бесплатно сделал псковский художник Петерис Скайсткалнс.