Общество

Псковичи поборятся за победу во всероссийской игре «Зарница: Легенды будущего»

Команда Псковской области поборется за победу во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего». Мероприятие стартовало в пятницу, 22 сентября, на территории Учебного центра патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец» (деревня Истомино Нижегородской области). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото : пресс-служба правительства Псковской области

В составе региональной команды 15 человек: 10 парней и 5 девушек из псковских школ и колледжей. Ранее они стали победителями областного этапа игры, которая состоялась в августе под кураторством инструкторов Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи Псковской области «Воин». Тогда ребята показали наилучшие результаты в упражнениях комплекса ГТО, огневой стрельбе, строевой подготовке, оказании первой медпомощи и других дисциплинах.

Финал игры «Зарница» в этом году впервые пройдет по-новому, объединив в себе современные технологии и лучшие игровые практики. Она станет важным элементом единой системы воспитания деятельного патриотизма в школьной и студенческой среде, отметили в правительстве.

С 23 по 26 сентября общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» проведет для участников игры обучение по разным программам подготовки. За игроками закрепят роли: командир отделения, медик, оператор дронов, военный корреспондент, штурмовик, сапер, топограф и политрук.

На специальных интенсивах девушки и юноши узнают, как вести бой в ограниченном пространстве, оказывать помощь в военно-полевых условиях, противодействовать фейкам противника и его психологическому воздействию. В день перед финальной битвой подростки смогут продемонстрировать полученные знания на военно-спортивных состязаниях.

Финальная битва игры состоится 27 сентября.

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница: Легенды будущего» проводится при поддержке Российского общества «Знание».