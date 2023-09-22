Общество

Более 25 тысяч детей планируют привить от гриппа в Пскове

26,5 тысяч детей планируют привить от гриппа в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Сейчас самое благоприятное время для вакцинации, напоминают медики. Первая партия вакцины уже активно расходится, прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства, а также в образовательных учреждениях - она есть во всех детских садах и школах. Вакцинация бесплатна.

«Мы получаем детскую вакцину, она хорошая, четырёхвалентная, без консервантов, практически не имеет побочных эффектов. Сейчас у нас в наличии вакцина "Ультрикс Квадри". Она у нас есть в школах, в садах и в поликлиниках на всех наших территориях в процедурных кабинетах. Желающим можно обращаться к своему участковому педиатру, записыватьтся планово и приходить, всех приглашаем», - рассказала главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.