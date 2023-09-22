Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие два часа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
«В ближайшие 2 часа местами по Псковской области ожидаются грозы», - предупреждает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Главное Управление МЧС России по Псковской области напоминает:
В случае возникновения пожара или задымления псковичей призывают незамедлительно звонить о номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».