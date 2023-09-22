Общество

Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие два часа

Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие два часа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«В ближайшие 2 часа местами по Псковской области ожидаются грозы», - предупреждает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Главное Управление МЧС России по Псковской области напоминает:

закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь или камин, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону;

во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном. На время грозы рекомендуется отключать в доме все бытовые электроприборы. Так вы убережете от непредвиденных проблем свою технику и свое здоровье.

В случае возникновения пожара или задымления псковичей призывают незамедлительно звонить о номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».