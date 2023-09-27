Общество

Минздрав поддержал инициативу Единой России о возрождении «студенческих поликлиник»

Минздрав поддержал инициативу Единой России о возрождении «студенческих поликлиник». Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия» / Telegram

Проект предполагает организацию производственной практики ординаторов в медорганизациях первичного звена под руководством наставников и поможет решить проблему нехватки кадров. Инициативу представил глава думской фракции партии Владимир Васильев на совещании по модернизации первичного звена и реализации соответствующего блока народной программы партии при участии Минздрава, Минпромторга и представителей Правительства.

«Нам предстоит выработать критерии отбора наставников, составить вместе с региональными депздравами список муниципалитетов, где кадровая проблема стоит наиболее остро. Работа студенческих поликлиник должна быть скоординирована во всех регионах, включая новые. А в перспективе при отработке данной практики возможно распространить право врачей-стажеров оказывать также и специализированную медицинскую помощь», - считает Владимир Васильев.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев сообщил, что они приступают к детализации программы и проработке ее основных положений.