Общество

Экологический слёт «ПсковЭко» проведут в октябре

Псковский городской молодёжный центр 20 октября в рамках реализации экологического проекта «ЭкоМЦ» приглашает принять участие в экологическом слёте «ПсковЭко», который позволит псковской молодёжи окунуться в мир экологии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

На протяжении дня, с 11:00 до 21:00, в рамках слёта участники смогут познакомится с лучшими экологическими практиками региона и узнать больше об экологичном образе жизни. В программе мероприятия предусмотрена работа интерактивных площадок, образовательная часть с участием спикеров из Псковской области и Санкт-Петербурга, своп (или обмен вещами) и экологический квест.

Слёт пройдёт на улице Льва Толстого, 4. Для участия необходима регистрация.