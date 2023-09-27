Общество

Региональный парламент отклонил проект ЛДПР о корректировке закона о маткапитала

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект лидера фракции ЛДПР в региональном парламенте Антона Минакова, предусматривающий внесение изменений в закон об областном материнском капитале. Об этом с сессии областного Собрания 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Антон Минаков предложил расширить перечень направлений по распоряжению средствами регионального материнского капитала, дав гражданам возможность потратить эти средства на покупку легкового автомобиля отечественного производства и (или) на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) или усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) в пределах территории России.

Законопроект поддержали 6 депутатов, против проголосовали 18 парламентариев.