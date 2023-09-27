Общество

Иммунолог предупредил о новой угрозе эволюции вируса гриппа

Что настораживает специалистов, изучающих эволюцию вируса гриппа, и какого эпидемического сезона следует ожидать в этом году, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Перенесенная инфекция и вакцинация от гриппа дают достаточно ограниченный по сроку действия специфический иммунитет. Эффективная защита сохраняется до года, фактически чуть меньше. Если человек переболел в начале прошлого сезона или вакцинировался в прошлом году, надеяться на защиту не приходится. Поэтому я рекомендую обязательно вакцинироваться в этом сезоне», – подчеркнул Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

В тех вариантах вируса гриппа, которые распространяются в этом году, не произошло серьезных изменений по сравнению с прошлым годом, продолжил он.

«Исходя из тех штаммов, которые циркулировали в Южном полушарии и уже активизируются в Северном полушарии, мы понимаем, что большого антигенного изменения, изменения спектра распространенных серотипов вируса гриппа в этом сезоне по сравнению с сезоном 2022-2023 года не произошло. Это хорошая новость, потому что прошлый эпидемический сезон был ярким по гриппу, соответственно, какая-то иммунная прослойка существует. Есть некоторые изменения в варианте H1N1, но не столь серьезные и значимые. Я прогнозирую более легкий сезон по гриппу и другим ОРВИ, чем предыдущий», – добавил Николай Крючков.

Однако не исключено, что через сезон начнется пандемия, вызванная одним из вариантов птичьего гриппа, считает иммунолог.

«Специалисты отслеживают появление пандемических вариантов гриппа. В последние годы настораживают регулярные прорывы межвидового барьера (от животных к человеку) для разных вирусов птичьего гриппа. Вспышки инфекции останавливало, в частности, то, что эти варианты были малозаразными при передаче от человека к человеку. Рано или поздно произойдет прорыв межвидового барьера, когда будет эффективное распространение от человека к человеку. Точно неизвестно, когда это произойдет, возможно, через сезон, но пандемия, вызванная одним из вариантов птичьего гриппа, – это достаточно короткая перспектива, и к этому нужно готовиться», – уверен Николай Крючков.