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Общество

Рост кредитных ставок, память бойца СВО и расходы депутатов

29.09.2023 16:42|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковской городской Думы второй раз за месяц собрались на сессию. Сегодня, 29 сентября, заседание прошло в Городском культурном центре. Присутствовали на сессии 15 депутатов из 25, основная повестка дня включала восемь вопросов, три вопроса в нее внесли дополнительно. Подробнее о принятых на сессии решениях и имевших место дискуссиях — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Традиционно сессия началась с поздравления именинников. Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил с наступающим днем рождения депутата по округу №9 Юлию Пожидаеву и вручил ей цветы.

Затем Александр Гончаренко обратился к коллегам и отметил, что исполнился год, как седьмой созыв городской Думы начал работу. «Город цветет и развивается, спасибо вам за работу», - сказал он.

До того, как перейти к обсуждению повестки дня сессии, депутат Григорий Стороненков предложил дополнить ее тремя вопросами - о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2023 год, правила землепользования и застройки муниципалитета и также в генеральный план Пскова. Возражений по предложению Григория Стороненкова не возникло.

Доходы бюджета растут

Первый вопрос сессии касался внесения изменений в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Докладчиком выступила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт. Она сообщила, что, согласно изменениям, доходы бюджета города Пскова на 2023-й год увеличиваются на сумму 3,8 млн рублей. Расходная часть бюджета Пскова изменяется на ту же сумму.

Тамара Винт пояснила, что изменения в бюджет Пскова вносят за счет изменений финансовых поступлений из вышестоящих бюджетов. В том числе дотации увеличиваются на сумму 760 тысяч рублей, субсидии уменьшаются на сумму 36 млн 565,8 тысяч рублей, субвенции увеличиваются на сумму 30 млн 857,6 тысячи рублей, а иные межбюджетные трансферты увеличиваются на сумму 8 млн 749,3 тысячи рублей.

С учетом изменений, доходы бюджета Пскова составляют 7 млрд 365 млн 577,8 тысячи рублей, расходы – более 7 млрд 536 млн рублей.

Заслушав доклад об изменении бюджета, депутаты проголосовали «за» единогласно.

Кредит для Пскова станет дороже

Второй бюджетный вопрос касался внесения изменений в решение Псковской городской Думы от 30 июня 2023 года № 239 «О привлечении кредитных ресурсов в 2023 году».

30 июня в Пскове было принято решение открыть в 2023 году невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 220 млн рублей сроком на 365 дней по ставке не выше 9,26%, однако, как отметила Тамара Винт, Центральный банк Российской Федерации 15 августа повысил ключевую ставку до 12%, что повлияло на рост процентов по кредитным продуктам. А спустя месяц, 15 сентября, совет директоров Банка России принял решение еще раз повысить ключевую ставку — до 13% годовых.

В связи с этим администрация города Пскова попросила разрешить открыть в 2023 году невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 220 млн рублей сроком на 365 дней по ставке не выше 14,92% годовых для финансирования дефицита бюджета города Пскова.

Как заметил председатель городской Думы Александр Гончаренко, в проекте решения гордумы есть редакционная правка, согласно которой предельный размер ставки увеличен до 16,52% годовых.

Все 15 депутатов поддержали внесение изменений единогласно.

Мемориальная доска бойцу СВО

Следом депутаты приступили к обсуждению вопроса об установке мемориальной доски кавалеру ордена Мужества, гвардии сержанту Павлу Богатыреву. С инициативой об установке доски выступили сотрудники лицея №4, в котором Павел Богатырев провел свои школьные годы. В обращении указано, что Павел Богатырев героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине в 2022 году.

В пояснительной записке к проекту решения городской Думы указывается, что Павел Богатырев родился 1 октября 1989 года в городе Пскове. С 1996 года по 2002 год учился в школе №14. Затем перевелся в лицей №4, где учился с 2002 по 2005 год.

В 2007 году в возрасте 18 лет был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Служил в 4-ой гвардейской танковой дивизии, которая располагалась в городе Наро-Фоминске. Во время прохождения срочной службы заключил контракт. После службы в 4-ой гвардейской танковой дивизии служил в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку 76-й дивизии ВДВ. Выполнял специальные (боевые) задачи на территории Донбасса и Сирийской Арабской Республики. Был дважды награжден правительственными наградами Российской Федерации: медалью «За Отвагу» и медалью Жукова.

С 24 февраля 2022 года в составе 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии выполнял боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции на Украине. 28 февраля 2022 года при выполнении боевой задачи Павел Богатырев героически погиб. Награждён орденом Мужества (посмертно).

Установить мемориальную доску планировали на здании лицея №4». Финансирование работ по изготовлению и установке мемориальной доски предлагали производить за внебюджетные средства (за счет спонсорской помощи).

Макет мемориальной доски

Заслушав выступление докладчика по этой теме, депутат Дмитрий Барабанов («Единая Россия») поинтересовался, где именно погиб боец и за какой подвиг ему присвоили орден Мужества.

Докладчики ответили, что боец погиб на территории Донецкой Народной Республики, «когда там еще была территория Украины».

«Если бы там была территория Украины, мы бы не могли начать специальную военную операцию», - обратил внимание Дмитрий Барабанов.

Обстоятельства подвига, за совершение которого Павлу Богатыреву присвоили орден Мужества, докладчику были неизвестны.

В свою очередь в разговор вмешалась депутат Татьяна Пасман («Яблоко»). Она отметила, что вопрос ранее рассмотрели на комитете по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Депутаты задались вопросом, какое психологическое воздействие на детей будет оказывать мемориальная доска погибшему бойцу, учитывая, что родители некоторых из учащихся сейчас находятся в зоне боевых действий.

Помимо этого, Татьяна Пасман рассказала, что даже в советские годы памятные знаки устанавливали как минимум спустя 10 лет после смерти человека или после окончания события, в котором он участвовал. Она отметила, что такие нормы были актуальны не только для боевых действий. Исключения – памятные знаки Героям Советского Союза, Героям Социалистического труда или Почетным гражданам города. И в этих случаях памятные знаки устанавливали спустя 2 года после их смерти. Депутат предложила в дальнейшем скорректировать положение, согласно которому в Пскове принимают решение об установке мемориальных досок.

«Думаю, имеет смысл скорректировать положение. Помимо этого, на комитете обсуждали предложение подготовить в городе специальное место, где будут увековечивать память героев, о которых идет речь», - заключила Татьяна Пасман.

Депутат Григорий Стороненков («Единая Россия») предложить проработать формулировку на доске, чтобы она были корректна с юридической точки зрения.

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в свою очередь пояснила, что используемая формулировка (погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине в 2022 году) утверждена на федеральном уровне.

«Да, эта формулировка странная, но они везде звучат одинаково, этой формулировкой руководствуются на федеральном уровне», - подчеркнула она.

Депутат Любовь Николаева («Единая Россия») добавила, что такая формулировка используется и в наградных документах.

Александр Гончаренко заметил, что опираться в данном вопросе на федеральные формулировки, по его мнению, правильно.

«Зачем же на них опираться, если они противоречат личному мнению? - спросил Дмитрий Барабанов. - Я однозначно против установки данной доски. Не против подвига, а против формулировки».

«Если есть необходимость разобраться, давайте сделаем запрос, а сейчас примем решение за основу и в целом», - предложил Александр Гончаренко.

В итоге «за» установку доски в предложенном виде проголосовали 12 депутатов, один человек выступил против, двое воздержались Вопрос решили вынести на следующую сессию.

«Мы уточним все формулировки и повторно вынесем вопрос на сессию», - подытожил глава Пскова Борис Елкин.

Новые ТОСы

В повестке дня сессии на этот раз было два вопроса об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления. На этот раз депутаты согласовали границы ТОСов «Красноармейская, 31А» и «Улица Детская, 1».

«Слава Богу, идет утверждение новых границ ТОСов. Это направление у нас все активнее развивается и все чаще встречается на сессиях», - отметила по итогу заседания депутат Ольга Федорова («Единая Россия»).

Как ранее сообщал Александр Гончаренко, если в прошлом году на территории Пскова действовало 8 ТОСов, то на сегодняшний момент их уже 25. Наиболее активная работа в этом направлении проводится на округах №№1, 5, 7, 10 и 12.

Возмещение расходов депутатов

Также в ходе сессии депутатам предстояло внести изменения в решение Псковской городской Думы от 16 апреля 2010 года №1223 «О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности на непостоянной основе».

Как в ходе доклада по данной теме пояснил Александр Гончаренко, на вышеуказанное решение городской Думы поступил протест прокурора. Для приведения документа в соответствие с действующим законодательством был разработан проект решения городской Думы.

Согласно проекту решения, в частности, в документе в пункте 1 слова «в размере 5500 рублей» заменили словами «в размере не более 5500 рублей», в пунктах 2 и 3 слова «в размере 6750 рублей» заменили на «в размере не более 6750 рублей».

Возмещению подлежат фактически произведенные расходы депутата, связанные с осуществлением депутатской деятельности. Как пояснили на сессии, это расходы на оплату услуг связи, приобретение канцелярских товаров, приглашений, открыток, на оплату почтовых услуг, транспортные расходы в пределах Пскова (кроме такси), расходы на организацию и проведение встреч депутата с населением.

Внесение данных изменений поддержали 13 депутатов, один человек воздержался, один проголосовал против.

Имущественный блок

В конце сессии было несколько вопросов, которые касаются муниципального имущества. Сначала депутаты внесли изменения в решение Псковской городской Думы от 28 апреля 2023 года №207 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества во втором квартале 2023 года».

«Данным проектом решения вносятся изменения в связи с переоценкой объектов, которые уже были включены. Прошло полгода, согласно Закону об оценочной деятельности, проведена переоценка в утверждаемых условиях приватизации», - выступила по данной теме председатель комитета по управлению. муниципальным имуществом города Пскова Елена Кузнецова.

Как ранее на комитете пояснили представители администрации Пскова, речь идет о двух объектах недвижимости. Ранее это муниципальное имущество уже не раз выставлялось на торги, но не было продано в связи с отсутствием спроса.

Для организации повторной продажи этих объектов была произведена переоценка, в результате которой их общая рыночная стоимость снизилась с 7,01 млн рублей до 6,97 млн рублей. Это связано с тем, что данные объекты длительное время не используются, их состояние постоянно ухудшается, тогда как затраты, необходимые на ремонт этих объектов, увеличиваются.

Также депутаты внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2023 год. Согласно изменениям, планируется дополнить прогнозный план двумя транспортными средствами.

Ранее эти автомобили находились в оперативном управлении гаража администрации Пскова, но их дальнейшая эксплуатация стала невозможной из-за неудовлетворительного технического состояния и невозможности проведения ремонта по объективным причинам.

Продать данные автомобили предполагается на аукционе (в электронной форме). Минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет города в случае их продажи составит около 749,5 тысячи рублей.

Помимо этого, в ходе сессии депутаты внесли изменения:

  • в генеральный план муниципального образования «Город Псков», утвержденный решением Псковской городской Думы от 19 февраля 2010 года №1125,
  • в решение Псковской городской Думы от 5 декабря 2013 года №795 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Псков"»,
  • в решение Псковской городской Думы от 28 декабря 2009 года №1068 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Псков" и их проектов в новой редакции».

«За» внесение вышеуказанных изменений проголосовали все 15 депутатов.

Стоит отметить, что 15-я сессия городской Думы была оживленной. Депутатский корпус сегодня потребовал доклады по большинству вопросов, парламентарии не скупились на обсуждения, и в результате дискуссии один из вопросов даже пришлось отложить до следующей встречи. Можно сделать вывод, что таким оживлением парламент отметил год работы седьмого созыва городской Думы.

Ксения Иванова

Теги: #Гордума #псков #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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